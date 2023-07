Comptes d'épargne : Crelan et Axa Banque augmentent à leur tour leurs taux

Crelan et Axa Banque vont mettre à jour leurs conditions d'épargne à partir du lundi 17 juillet, annonce lundi le groupe Crelan, dont font partie les deux banques. Les taux d'intérêt vont ainsi être revus à la hausse, à l'instar de ce que de nombreuses autres banques ont annoncé ces dernières semaines.

Le compte d'épargne ordinaire des deux banques offrira en effet un taux de base de 0,45% (+0,10 point de pourcentage) et une prime de fidélité de 0,45% (+0,30 point de pourcentage) à partir de la semaine prochaine. Pour certains autres comptes (en ligne), le taux de cette prime atteindra même 0,55%.

Les livrets d'épargne les plus rémunérateurs sont le Horizon Plus chez Crelan et le compte Fidelity plus chez Axa Banque. Leur taux d'intérêt atteint 1,25%, correspondant à 0,20% de taux de base et 1,05% de prime de fidélité. Un plafond de 250.000 euros s'applique cependant à ces livrets.

Début juin, Belfius avait été la première grande banque belge à communiquer son intention d'augmenter les taux d'intérêts des comptes épargnes en date du 1er juillet. Depuis, plusieurs institutions telles que Keytrade Bank, Triodos, Deutsche Bank, vdk, puis plus récemment KBC, CBC, Argenta ou MeDirect notamment lui avaient emboîté le pas, avant d'être rejointes la semaine passée par BNP Paribas Fortis, le leader du marché.

Les annonces interviennent alors que, courant mai, la pression politique s'était accrue sur le secteur bancaire afin qu'il relève les taux d'intérêt des comptes d'épargne, et suive ainsi la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne.