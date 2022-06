Compte rendu de l’avant-dernière soirée de finale au Concours Reine Elisabeth avec Woochan Jeong et Samuel Niederhauser

Le Concours Reine Elisabeth 2022de violoncelle arrive bientôt à son terme, et pour l’avant-dernière soirée de la finale, ce sont les candidats Woochan Jeong et Samuel Niederhauser qui se sont présentés au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, devant le public et le jury. Comme chaque soir, leur programme comportait pour chacun, l’œuvre imposée et un concerto de leur choix.

Woochan Jeong assure dans l’imposé du compositeur allemand Jörg Widmann. Il a l’air à l’aise, même. Il semble avoir bien intégré ce discours, cette partition… Le violoncelliste affiche sa maîtrise, mais sans être dans les effets ou la démonstration. On apprécie de très beaux sons, et une certaine élégance.

Dans la Symphonie Concertante de Prokofiev, œuvre très difficile, c’est pareil. Le son est rond, chaud, c’est maîtrisé, propre, presque un peu trop. Il n’y a pas d’accident, mais on aimerait peut-être un plus de sarcasme, de malice, de rugosité ou de poigne, bref, un peu plus de spontanéité.