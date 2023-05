Compte d'épargne et compte à terme, lequel choisir ?

C’est un compte… avec un… terme fixé qui peut aller de quelques jours à quelques… années. On y place de l’argent qui reste figé et on ne touche plus à ses sous jusqu’au terme ! Sauf urgence, mais dans ce cas-là, on devra s’acquitter d’une indemnité. Pour le compte à terme, les taux sont (beaucoup) plus élevés : de 2 à 3%. Il n’y a pas de prime fidélité. Mais… le précompte immobilier s’y cache… et il peut monter jusqu’à 30%.