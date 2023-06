Compte d’épargne de base et compte d’épargne "plus ou fidélité" : quel est l’intérêt du consommateur ?

Ce mercredi, Belfius puis Keytrade, ont annoncé la hausse de leurs taux d’intérêt sur les livrets d’épargne. L’annonce était attendue depuis longtemps par les épargnants qui patientaient pour cette (timide) remontée des taux. On le sait, même si l’épargne diminue, le Belge reste très économe. Quelque 300 milliards dorment en effet sur les comptes des écureuils belges.

Mais pratiquement, les principales grosses banques belges avaient déjà remonté leur taux, sur des comptes d’épargne spécifiques, qui prennent place à côté du compte de base ; des comptes qui proposent depuis quelques mois, des taux (légèrement) supérieurs au taux de l’épargne de base.

Et le consommateur a tout intérêt à jouer entre un compte d’épargne de base et ce nouveau compte "augmenté". Ces comptes portent des noms différents d’une banque à l’autre (Epargne Plus chez BNP, Epargne Tempo chez ING, Cocoon chez bpost bank, Fidelity chez Belfius, Start2Save chez KBC). La plupart mentionnent des montants maximaux d’investissement (un maximum de 100.000 euros pour certains, un maximum de 500 euros par mois pour d’autres), des montants qui restent malgré tout très élevés par rapport au niveau de vie moyen des Belges.