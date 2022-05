Comptabilité verte & Design social

Ce travail s’inspire et s’appuie sur deux de ses passions : l’art et la plongée sous -marine. Marie pratique la plongée depuis son enfance et constate, année après année, la progressive dégradation du littoral, et des espèces animales et végétales marines. L’installation artistique " Vestiges submergés ", basée sur le son et l’image, illustre les conséquences d’un scénario postapocalyptique scientifiquement plausible. Cette Europe d’après 2050 est présentée dans un espace confiné évoquant la condition de réfugié climatique. Pas de fatalité cependant : l’objectif de ce travail est de conscientiser le visiteur avant de l’accompagner vers un changement comportemental.