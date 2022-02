Comprenez-vous la colère des profs ?

Les enseignants sont en colère et le font savoir ce jeudi. Certains sont en grève aujourd’hui et se réuniront devant le bâtiment de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour réclamer une hausse des salaires et des meilleures conditions de travail. Ils sont plusieurs à parler d’une profession qui n’attire pas les jeunes enseignants ce qui en pousse certains à devoir enseigner une matière qui n’est pas la leur à la base, simplement pour combler le manque de personnel. Un professeur parle du comportement des élèves aussi dans le journal Le Soir, en regrettant qu’ils soient aujourd’hui à l’école parce qu’ils doivent y être et non plus parce qu’ils sont désireux d’apprendre, ce qui complique encore plus l’apprentissage.

Vous comprenez la colère des profs ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".