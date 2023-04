Comprendre les troubles neurodéveloppementaux chez les enfants

La prise en charge devrait être globale et ne pas se limiter à une rééducation spécifique individuelle et exclusive.

Une bonne compréhension du diagnostic par les parents, le jeune et son réseau permettra un ajustement cohérent et intégré des réponses thérapeutiques qui seront données à l’enfant. Un jeune qui a compris ses difficultés pourra faire face à une situation problématique pour lui et demander de l’aide. Un adulte qui a compris ce qui se passe pour l’enfant pourra répondre de manière plus ajustée à ses besoins.

La mission des experts est de partager avec les adultes et l’environnement proche de l’enfant, les interventions et les outils adaptés à ses besoins.

Répéter et appliquer des stratégies à visées thérapeutiques d’un lieu de vie à un autre renforcera la confiance en lui de l’enfant. Si un enfant est suivi en logopédie pour un trouble du langage, impliquer les parents et l’école en partageant avec l’environnement naturel de l’enfant les stratégies de communication (alternative et augmentative par exemple) permettra à l’enfant d’évoluer plus favorablement et rapidement et ce de manière plus sécurisante parce que continue.

Voici également quelques thérapies qui peuvent être mises en place auprès de personnes souffrant de troubles neurodéveloppementaux :