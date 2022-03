Comprendre les images satellitaires

Les images infrarouges représentent la mesure du rayonnement infrarouge émis par le sol et les nuages et dépendent donc de la température. Plus les nuages seront élevés et donc froids, plus ils paraîtront blancs. En revanche, les nuages les plus bas, et donc les plus

" chauds " ressortiront en gris. Là où il n’y a pas de nuages, plus le sol sera chaud, plus il apparaîtra comme foncé. Grâce à ce procédé de mesure du rayonnement, les images infrarouges seront disponibles même la nuit et cela permettra entre autres de suivre à la trace le déplacement et l’activité des perturbations 24h/24h.