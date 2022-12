Практичний аркуш: орієнтуватися в Бельгії | Comprendre la Belgique

Comprendre la Belgique

C’est un petit pays, mais un pays assez …compliqué ! Parce qu’il est divisé en différentes parties, avec des gens qui ne parlent pas la même langue…Et plusieurs gouvernements gèrent les affaires du pays ! Quelle pagaille…

Allez, on essaye de vous expliquer, le plus simplement possible.

La Belgique est un royaume. Avec un roi, donc, à sa tête. Philippe de Belgique.

Mais le roi a finalement très peu de pouvoirs. Les décisions les plus importantes, ce sont les gouvernements et les parlements qui les prennent.

Pourquoi parler de gouvernements et de parlements, au pluriel ?

Parce qu’il y en a plusieurs ! C’est ici que ça se corse. Décortiquons la Belgique, niveau après niveau...

Le premier niveau, c’est le niveau " fédéral ".

Le gouvernement et le parlement fédéral s’occupent de très gros dossiers, comme la justice, l’armée, les affaires étrangères, ou la sécurité sociale.