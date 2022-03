Compost humain : les enterrements éco-responsables ont du succès aux USA.

Pour Edward Bixby, président du Green Burial Council, ce processus "consiste à retourner à la terre tels que nous sommes venus". "Nous étions poussière, nous retournons dans la poussière", décrit M. Bixby, qui a ouvert le premier cimetière pour des enterrements naturels dans le New Jersey il y a 5 ans et s'est, depuis, implanté dans dix Etats américains.

Le Green Burial Council, qu'il préside, rassemble plus de 400 entreprises dédiées à ces funérailles vertes, dont une partie hors des Etats-Unis. Selon cette organisation, une seule crémation nécessite autant de carburant que le réservoir d'un SUV et les corps réduits en cendres produisent des gaz à effet de serre.

Les services de Return Home sont facturés 5.000 dollars, à peu près le même prix qu'une crémation. Il faut compter le double ou le triple pour des funérailles traditionnelles. Il est possible de faire envelopper le corps dans un linceul biodégradable ou de le placer dans une boîte en bois, puis de l'enterrer. La start-up californienne Coeio vend un habit funéraire contenant du mycélium censé "neutraliser les toxines du corps humain et transférer les nutriments vers la flore".

Les enterrements écologiques s'inscrivent dans une approche naturelle de la mort, affirment ses défenseurs. "Les gens ont commencé à avoir peur de la mort et de mourir à cause des films d'horreur et des choses de ce genre", explique M. Bixby. "On a toujours eu la possibilité de s'occuper de nos proches après leur mort, on l'a juste oublié."