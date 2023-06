Du 4 au 10 juin 2023, les citoyens de la capitale sont invités à rejoindre les 'Compost Days' : une semaine pour s’initier au compost en région bruxelloise. Ces journées découvertes sont organisées par Bruxelles Environnement et par l’asbl WORMS. L'asbl a été créée pour sensibiliser à la gestion des déchets organiques et pour aider un maximum de personnes à les recycler.

Durant les 'Compost Days', une cinquantaine de composts privés et collectifs, intérieurs et extérieurs seront ouverts pour accueillir les curieux. Des citoyens y seront présents pour répondre à vos questions. Au programme : partage de trucs et astuces et explication de comment gérer un compost en milieu urbain.

Envie d’ouvrir les portes de votre compost ou d’en visiter un ? Les infos pratiques et inscriptions en fonction de votre choix sont à retrouver sur le site web des 'Compost Days'.