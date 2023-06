Compost Days : des particuliers vous font découvrir les joies du compost chez soi !

Parmi les Bruxellois qui ouvriront leurs portes, du côté de Saint-Gilles, il y a Jean-François Gheysen, composteur depuis 25 ans. "J’ai commencé par un compost d’intérieur. Maintenant j’en ai un dans le jardin. Je participe aux "Compost Days" pour décomplexer les gens qui pensent que le compost c’est sale, que ça pue et qu’il y a des vers partout. Ce n’est absolument pas vrai." nous explique Jean-François. "Je trouve idiot d’avoir des ressources que l’on jette à la poubelle. Il y a une satisfaction personnelle assez grande de diminuer la charge de déchets sur le système."

Pas besoin d’avoir un grand jardin pour faire son compost maison nous rassure Jean-François, le bac ne prend pas trop de place et se fait même discret parmi ses jolies plantes et plans de légumes en devenir. "De plus ça me fait de l’engrais naturel extrêmement riche que je réutilise dans mon potager. En plus de mes propres déchets, je récupère + /- 100 kg de déchets de fruits d’un bar local."

