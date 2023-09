Complotistes, extrême droite et adeptes de théories pédocriminelles : voici le réseau des désinformateurs sur l'Evras en Belgique

L'Observatoire de la Petite Sirène est une association française dont le site nous indique qu'il est opposé à toute transition de genre pour les enfants et adolescents mineurs. Wikipedia ajoute que "l'Observatoire de la petite sirène est critiqué par des journalistes, des médecins s'occupant de personnes trans et des militants LGBT+ qui dénoncent la panique morale qu'il diffuse et critiquent sa position conservatrice qui refuse l'autodétermination des mineurs trans."

Sa branche belge est à l'origine d'une pétition intitulée "Non à l’hypersexualisation de nos enfants au nom d'un soi-disant progressisme!" adressée à la ministre de l'Education Caroline Désir. Sa co-directrice, Sophie Dechêne, a été interrogée par la radio très influencée par les idées complotistes et d'extrême droite Sud Radio. Une vidéo de l'interview est en ligne sur YouTube depuis ce jeudi 14 septembre et compte déjà plus de 44.000 vues.

Sophie Dechêne a par ailleurs réussi un coup médiatique qui a probablement été déterminant dans l'ampleur que la polémique a prise en Belgique. Dans un reportage réalisé en décembre 2022 par RTL, Sophie Dechêne est interviewée sur le guide Evras et y déverse, pour la première fois vers un large public, plusieurs éléments de désinformation qui ne disparaitront jamais. Le reportage est d'ailleurs toujours en ligne. Ce reportage est notamment relayé par le rappeur français Rohff sur Twitter qui depuis ce jeudi 14 septembre donne à la polémique belge-belge une résonnance française.