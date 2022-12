Complètement perché ? Le robot ailé qui peut se poser comme un oiseau

Il a deux ailes et une queue. Il pèse 700 grammes à peine. Il a une envergure d’1,5 mètres. C’est un "ornithoptère", un robot capable de se poser comme un oiseau et d’agripper une branche en 25 millisecondes.

Nouveau ? Absolument, car même si l’art de faire une halte sur une branche est à la portée de n’importe quel oiseau, reproduire ce mouvement de façon artificielle est en réalité un exercice périlleux. Jusqu’ici, aucun robot ailé ou ornithoptère n’était parvenu à maîtriser la figure avec cette nouvelle méthode d’accrochage.

Un scientifique suisse a réussi à faire atterrir sur un perchoir horizontal de façon autonome un tel robot ailé, grâce à un mécanisme de griffe perfectionné. C’est Raphael Zufferey, chercheur postdoctoral à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), qui, avec son équipe de l’Université de Séville (Espagne), publie les détails de cette opération dans la revue Nature Communications.

Son "ornithoptère" (quel joli mot !) a été créé dans le cadre d’un projet européen baptisé GRIFFIN (pour "General compliant aerial Robotic manipulation system Integrating Fixed and Flapping wings to INcrease range and safety").

"Il y a eu du "perching", donc de l’arrivée sur un perchoir qui a déjà été fait avec des drones", nous explique Raphael Zufferey, "un peu comme ce qui se voit dans le commerce avec 4 hélices. Par contre, ici, on est sur un type de véhicule très différent qui, en fait, vole en battant des ailes. La dynamique de vol et la manière de calculer les trajectoires sont très différentes. Et ça, ça n’avait pas encore été démontré avec un oiseau robotique […]. Avec un oiseau robotique, on est constamment obligé d’avancer pour rester en vol. Nos deux ailes nous font voler seulement si on a une vitesse d’avance relativement élevée. Et là, du coup, tout de suite, ça change la manière dont on peut arriver sur un objet fixe, qui devient beaucoup plus compliquée."