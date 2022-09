Complètement Foot : Zeno Debast aurait-il pu éviter le but gallois ?

Pour notre consultant, Alex Teklak, le but émane clairement d'un manque d'expérience et de connaissance de Zeno Debast. "Sur cette situation, on voit qu'on ne lui a pas appris les techniques défensives particulières. Quand vous êtes en un contre un avec un adversaire beaucoup plus grand et robuste que vous, sa position n'était pas idéale. Ses pieds étaient parallèles et ancrés dans le sol. Sans élan et sans battue avec un pied, on est presque battu d'avance." Il conclut en disant, "c'est de la technique qu'il ne maîtrise pas, des situations qu'il n'a pas encore vraiment connues."

Du côté de notre journaliste, Pascal Scimè, le problème se trouve ailleurs. "Aujourd'hui, on veut des défenseurs qui savent jouer au football, qui savent sortir le ballon proprement mais qui ne savent plus défendre. Maintenant, la mentalité est en train de changer au niveau de la formation." Alex Teklak abonde dans le même sens en évoquant Luka Peruzovic et son esprit de formation. "Faire des centres à l'opposé avec une défense à quatre où c'est le back opposé qui devait défendre sur le centre, j'en ai mangé des tonnes. C'est la situation la plus difficile quand un attaquant vient lancer vers toi. Peruzovic, il insistait vraiment sur ce qu'il fallait faire, sur comment et pourquoi le faire. Tu comprenais vraiment l'intention derrière. Aujourd'hui, on se perd dans des tactiques collectives plus sur l'individu qui transmet le relais." Il termine : "toute cette technique défensive, c'est quelque chose qui s'enseigne et qui s'apprend."