Complètement Foot : Y a-t-il seulement eu une crise à Anderlecht ?

Une victoire qu’a également apprécié Pascal Scimè. "Le Sporting n’est plus en crise mais est-ce qu’il l’a seulement été ? Il était surtout en crise de résultat. C’était très important de gagner aujourd’hui après la déconvenue de Westerlo et après la belle prestation de Bucarest. Il ne faut pas banaliser ce point. Prestation sérieuse aujourd’hui sans être exceptionnelle. Mais pour être exceptionnel il faut que l’adversaire soit à la hauteur. Courtrai nous a montré qu’il était très faible. Belhocine n’incarnait peut-être pas tous les maux de cette équipe. En tout cas le Sporting d’Anderlecht a été sérieux. Par contre on peut juste se demander pourquoi cette équipe se met dans les problèmes quand elle est sur du velours. Ils offrent le but à Courtrai mais réagissent quand même bien ensuite. Premier goal pour Verschaeren et Vertonghen, de bon augure pour la trêve."