Complètement Foot : victoire de l’Union à Genk, la course au titre relancée ?

Du côté de Genk, le début d’année 2023 est plus compliqué. "Sur leurs 7 derniers matches, ils n’ont pris que 9 points.", commence Pascal Scimè. "On a pointé les carences des autres clubs belges mais on a oublié de citer Genk qui est moins bien depuis le départ d’Onuachu. Il pesait sur les défenses, il savait marquer, faire marquer, défendre et soulager son équipe.", poursuit-il.

Pour notre consultant, Alex Teklak, "Genk est en surperformance, plus que l’Union encore la saison passée. Ici, Genk retombe dans une certaine normalité avec une série de défaites." Il ajoute, "d’un point de vue mathématique et rationnel, ils se trouvent dans un ratio normal pour une équipe qui va jouer les play-offs 1."

Pascal Scimè conclut, "Genk commence à se rendre compte qu’il y a une certaine pression sur ses épaules. Et qu’à 5 journées de la fin de la phase classique, c’est sûrement l’équipe du top qui a les adversaires les plus compliqués à affronter car ils ont tous quelque chose à jouer."