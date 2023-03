Complètement Foot : une première prometteuse pour Tedesco ?

Pour notre consultant, Clément Tainmont, le match était prometteur mais il y a encore quelques lacunes. "Il y a des choses à revoir même s’il y a eu de très belles choses. On peut être enthousiaste dans ce qu’on a vu dans la globalité de la rencontre. Surtout en première période mais il faut rester un peu exigeant et ne pas donner que du positif au sélectionneur. Ni ne faire que des louanges aux joueurs. En deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus en difficulté surtout sur le côté gauche qui était le point faible de la rencontre."

Il poursuit, "Arthur Theate, il ne faut pas lui jeter la pierre trop vite sur cette contre-performance mais ce n’est pas son poste réel. Leandro Trossard était moins en vue qu’à Arsenal, où c’est une tout autre animation de jeu. Il y est dans une position un peu plus axiale derrière l’attaquant. Et Yannick Carrasco, un peu moins bien en première mi-temps, était plus entreprenant en deuxième, il a embelli sa copie."