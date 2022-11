Complètement Foot : Un Standard avec et sans Balikwisha ?

Pour Clément Tainmont, "c'était plus un jour sans face aux Pandas. Il y a eu des faits de jeu, sans oublier la blessure de Balikwisha. C'est quelqu'un qui est capable de garder le ballon et de faire des différences balle au pied." Pascal Scimè corrobore les propos de notre consultant : "Pour moi, Balikwisha c'est vraiment la bonne surprise. C'est la plus-value qu'on n'attendait pas. J'espère que la blessure ne va pas trop le stopper et le gêner. Il y a un Standard avec et sans lui."



Cependant, le Standard doit apprendre à gérer ses émotions selon notre journaliste : "Ronny Deila doit travailler sur la gestion des matches et peut-être sur l'aspect émotionnel de ses joueurs. Certes, c'est facile de se galvaniser à Sclessin face aux ténors, mais ça l'est moins quand il faut aller chercher des points à Eupen par exemple. Et c'est là qu'on les attend justement. Ils doivent gagner ce genre de matches. Mais force est de constater qu'ils sont encore sur courant alternatif."



"Je trouve que l'équilibre émotionnel et l'équilibre dans la gestion des matches sont très fragiles", ajoute Clément Tainmont. "Tu sens que des fois, les Liégeois sont un peu trop dans la confiance et ils retombent dans leurs travers comme ce fut le cas lors des saisons précédentes. Il y a du boulot sur ce point-là et c'est un boulot très important."