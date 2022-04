Complètement Foot : tirage facile pour la France ?

Dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scime et Alex Teklak sont revenus sur la composition des différents groupes pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. En compagnie de Clément Tainmont, ils ont analysé le tirage de la France. Dans le groupe D, les Bleus ont hérité du Danemark, de la Tunisie et du vainqueur des Intercontinental play-offs 1 (qui sera le Pérou, l’Australie ou les Émirats arabes unis).

Un tirage une nouvelle fois chanceux pour les hommes de Didier Deschamps ? Notre consultant français, Clément Tainmont, reconnait qu'il s'agit d'un groupe très abordable : "On ne va pas dire facile. C’est un groupe parmi tant d’autres. Il y en a d'autres aussi qui sont abordables pour des grosses nations. La France a un groupe plutôt tranquille, mais chaque match sera compliqué quand même. La France devra être dans la continuité de ce qu’elle fait depuis la Nations League." Il veut rester prudent : "Quand j’écoute les consultants sur les chaînes françaises, ils sont déjà en train de dire qu’à chaque fois que la France a eu et battu le Danemark en phase de groupes, elle a gagné la Coupe du Monde. Il faut rester prudent et confiant avec toutes les qualités que l’on a."

Pascal Scimè poursuit : "Ils sont champions du monde en titre. Ils n’ont rien volé. À l'époque, sur les matches où il fallait être supérieur, ils l’ont été. Il va falloir bien sortir du groupe. J'ai l'impression que pour les têtes de série, la Coupe du Monde commencera en huitièmes."