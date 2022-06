Complètement Foot : Romelu Lukaku de retour à l'Inter ? "Ce n’est pas toujours bon de revenir dans un club où l’on a joué"

À l'occasion du match Belgique-Pologne, l'équipe de Complètement Foot a fait le point sur le mercato des Diables Rouges. David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari ont notamment évoqué la situation de Romelu Lukaku qui, après avoir vécu une saison compliquée du côté de Chelsea, souhaiterait retourner à l'Inter Milan.

Notre consultant comprend l'envie de l'attaquant belge de retourner à l'Inter parce qu'"il se sentait bien là-bas, tout le monde l'aimait. Mais il n'y a plus Conte. Ce n’est pas toujours bon de revenir dans un club où l’on a joué. À l’Inter, il a cassé la baraque. S’il y retourne et qu'il met seulement 20 buts, ce ne sera pas assez car avant il en mettait 30. Mais il est encore tout à fait capable de le faire." Nordin Jbari remet en cause la gestion de Tuchel : "Il a montré qu'il ne sait pas gérer les stars. C'est un très bon entraineur avec des soldats qui l’écoutent et ne prennent pas de place. Avec le montant de son transfert et la saison qu'il venait de faire, Lukaku est arrivé en star et cela n’a pas fonctionné. Pourtant, ce n'est pas un joueur qui pose des difficultés dans un groupe. C’est la faute de Lukaku si ça n’a pas marché, c'est toujours la faute du joueur. Mais à un moment, l'entraineur doit aussi se poser la question, et il n'a pas réussi à le mettre aussi bien que Conte ne l'a fait."

Et Pascal Scimè d'ajouter : "Il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. Sur ce type de transfert, normalement l’entraineur parle avec le joueur. Donc le joueur sait où il va mettre les pieds. Quand Lukaku a signé à Chelsea, il savait comment Tuchel voulait l’utiliser, ce qu’il allait lui demander. Puis il y a aussi une difficulté. Aller dans une équipe qui a déjà gagné la Ligue des Champions, c'est compliqué."