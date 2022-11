Complètement Foot : Roberto Martinez a-t-il perdu Youri Tielemans ?

Pour notre consultant, Joachim Mununga, "demander à Tielemans et Carrasco s'ils ont compris que, pour l'équipe, ils doivent mettre leur ego de côté. Je pense que ça fait mal. Ils vont l’accepter. Mais le digérer c’est une autre affaire." Il poursuit, "c’est là que je trouve difficile pour le joueur de le comprendre. Je suis d’accord avec le message de Martinez, le collectif avant tout, mais l’ensemble de l’équipe ne fonctionnait pas. Alors que quand on sort, Tielemans et Carrasco, la situation devient plus stable, ça donne raison à Martinez." Il termine, "je ne suis pas sûr que ce soit la solution, ce n’est pas forcément eux qu’il fallait sortir."

Pascal Scimè, notre journaliste, rebondit, "je suis persuadé que les solutions existent au sein du noyau pour pallier ces carences qui sont structurelles. Avec les joueurs qui ont commencé face au Canada et en faisant quelques changements dès la première minute, on évite certains problèmes qu’on a vus." Il continue, "Martinez avait analysé le Canada et a voulu faire confiance à ses fidèles, car la hiérarchie est là. Mais ce match a bousculé une certaine hiérarchie." Il en revient au cas de Youri Tielemans, "il ne faut pas oublier que Martinez est le premier à s’être mouillé sur Tielemans, en lui donnant ses premiers galons de titulaire en équipe nationale. Quand on vous donne autant de confiance, on attend aussi en retour, que le joueur nous le rende."