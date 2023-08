Complètement Foot revient pour une 15e saison pleine de nouveautés

Chaque semaine, l’équipe discutera avec différentes personnalités issues du monde du foot : joueurs, coachs, membres de staff, direction, bénévoles, foot pro, foot amateur, etc. pour vivre leur quotidien et faire un point régulier sur l’évolution de la saison, des sensations, de la forme, de la carrière… et de la vie tout simplement !

L’occasion de raconter l’histoire de la saison 2023-2024 à travers ces différents acteurs du football en Belgique et à l’étranger.