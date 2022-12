Complètement Foot : qui pour succéder à Roberto Martinez ?

Alors, qui va reprendre le flambeau délaissé par le coach espagnol ? La tâche sera compliquée car il va falloir trouver non pas une, mais deux personnes : un sélectionneur et un directeur technique.

Nordin Jbari se lance : "Je verrais bien Vincent Kompany comme sélectionneur. Certains me diront que c'est trop tôt, mais je ne crois pas. Il va surtout falloir une transition entre les deux générations de joueurs. Je pense que tout est possible quand on a un bon projet à proposer à quelqu'un et la manière dont on le vend."

Kompany, c'est aussi le nom qui vient à l'esprit de Pascal Scimè : "C'est le successeur tout désigné. Il a pris en maturité, il est respecté par les joueurs et il fait de l'excellent travail avec Burnley. Mais veut-il venir maintenant, à l'heure où on se parle ? Et s'il dit non ? Il serait logique de sonder Thierry Henry. C'est un grand nom, il a les diplômes mais je suis sceptique. Si on veut du Belge, il faut convaincre Philippe Clément. Il a des idées novatrices, une expérience européenne, et un discours qui peut bien être accueilli par les joueurs."