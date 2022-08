Complètement Foot : Qui est capable d'amener de la folie au Standard ?

Le Standard s'est quelque peu refait la cerise ce dimanche face à Courtrai. Pour notre équipe, les Rouches ont signé un succès primordial. "C'est la victoire qu'il fallait" ajoute Pascal Scimè. "En cas de résultat négatif, le début de semaine aurait pu être compliqué. Pour le mercato, l'investisseur 777 doit maintenant s'activer en signant des joueurs rompus au football professionnel. Il faut également tirer au clair l'affaire Raskin. L'histoire nous enseigne qu'un joueur qui reste alors qu'il ne le veut pas, ce n'est pas positif. Et n'oublions pas l'embellie William Balikwisha. Il a réalisé une première période superbe. On n'a pas senti l'absence de Raskin. On peut se demander pourquoi Balikwisha a été snobé par ses anciens entraîneurs ?"

Un constat partagé par notre consultant Clément Tainmont : "Il faut injecter de la qualité à ce noyau. Davida peut être un joueur intéressant. Il a la fibre Standard. Ce que je remarque, c'est le contraste entre la réelle volonté du coach et ce qu'il a à sa disposition. Deila est un entraîneur qui aime les joueurs qui amènent de la folie. Mais quand je regarde l'équipe, qui est capable d'en amener à part Amallah ? Quand il est dans un bon jour oui, mais après ? Dönnum, Dragus ? Ce n'est pas suffisant pour moi, pas assez constants, pas assez réguliers. En tout cas, c'est une victoire importante ! Ils ont forcé le destin à un moment donné. Mais les nouveaux investisseurs doivent désormais accélérer sur les derniers jours. C'est insuffisant. Pour l'instant, je ne les vois pas jouer quelque chose d'ambitieux."

Et Pascal Scimè de conclure : "Le Standard, je ne sais pas quoi en penser. J'espère qu'ils travaillent bien, qu'ils savent où ils vont aller et qu'ils y aillent vite."