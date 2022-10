Complètement Foot : quelle surprise dans la liste des 26 Diables Rouges de Roberto Martinez ?

Face à Toulouse ce week-end, l’attaquant Lensois a laissé sa carte de visite en inscrivant un triplé en une petite demi-heure de jeu. Faut-il pour autant le sélectionner pour la Coupe du Monde ? C’est un oui pour Nordin Jbari. "Il a un style différent des autres. C’est quelqu’un qui peut jouer en rupture, en contre, il amène de la vitesse. C’est un gabarit plus petit que Lukaku ou même Michy, il va plus vite que les deux. On peut même le faire jouer à droite."

Pascal Scimè serait lui aussi bien tenté de sélectionner le natif de Liège. "Avant ce week-end, j’aurais été sceptique. Il restait sur 5 matches sans marquer et il n’était plus titulaire. Il ne l’était pas non plus ce week-end. Et puis en rentrant il claque un triplé."