Complètement Foot : que doit faire Anderlecht pendant la trêve ?

Pour Joachim Mununga, "le Sporting d'Anderlecht montre des signes d'amélioration, même si l'adversaire du jour était beaucoup trop fort. J'ai l'impression qu'il y a du matériel, de bons joueurs chez les Mauves, il y a de quoi faire quelque chose." Pascal Scimè abonde en ce sens, "personne ne doit être surpris de la défaite face à Genk. Le championnat n'est pas fini, ils doivent tout faire pour accrocher le Top 8."



Aussi, la trêve liée à la Coupe du monde au Qatar sera l'occasion pour Anderlecht de poser des choix pour la suite du championnat et de la saison. Pour Pascal Scimè, "Veldman a eu 2-3 semaines, il a eu plusieurs matches, il a pu sonder le groupe. La question en tant que dirigeants, c'est de savoir si avec cet entraineur, tu peux atteindre tes objectifs à court, moyen et long terme". Notre consultant, Joachim Mununga, se questionne : "la trêve n'est-elle pas le moment pour amener un nouveau coach ? La philosophie de Robin Veldman est-elle assez forte pour continuer l'aventure ? Ou alors faut-il faire venir quelqu'un d'autre ? Pour le savoir, il faut être au quotidien avec les Mauves."



Pascal Scimè poursuit : "Il faut commencer par clarifier le rôle de Peter Verbeke et remettre en place une vraie politique sportive, une direction qui montre la voie. Ici, on ne connait pas la voie et on annonce énormément de départs pour janvier." Il termine en soulignant le besoin de renforcer l'attaque : "quelque soit le coach, au niveau de l'attaque, il va falloir s'y pencher et trouver des profils."