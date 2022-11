Complètement Foot : Qu'attendre du match Sénégal - Pays-Bas ?

A 17 heures, heure belge, le Sénégal affrontera les Pays-Bas lors de leur premier match de groupe de ce Mondial 2022. Pour notre journaliste, Pascal Scimè, il s'agit de la première affiche de cette Coupe du Monde. "Un Sénégal, champion d'Afrique en titre, privé de sa star mais qui a de grandes ambitions." Il poursuit, "il voudrait être le premier pays africain à atteindre au moins la demi-finale de la Coupe du Monde. Et de l'autre côté, les Pays-Bas de Louis Van Gaal qui sont peut-être un immense outsider de ce Mondial." Il termine en disant, "il va y avoir match".

"On ignore un peu la qualité intrinsèque de ce groupe des Pays-Bas. Mais c'est vraiment beaucoup de qualités, de jeunesse et de dynamisme" souligne notre consultant Clément Tainmont. "Finalement, avec Sadio Mané absent et Memphis Depaye blessé, qui sont les deux joueurs les plus influents sur les 10-12 derniers matches de leur équipe respective, cela va enlever du spectacle. Mais ça va laisser l'opportunité à d'autres joueurs de s'exprimer." Il conclut : "une très belle affiche entre une équipe qui sort vainqueur de la Coupe d'Afrique et les Pays-Bas qui restent éternellement une équipe de grande qualité, ayant un bon football avec Louis Van Gaal. Je pense qu'on aura droit à une très belle rencontre."