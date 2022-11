Complètement Foot : Qu'attendre du match Maroc - Croatie ?

Qu'attendre de ce match entre le Maroc et la Croatie ? Notre consultant Nordin Jbari se lance : "Le premier match, c'est toujours compliqué. Mais il faut bien faire la différence: les Lions de l'Atlas affrontent une équipe expérimentée mais pas vieillissante. Les individualités sont nombreuses : il y a Hakim Ziyech que l'on peut comparer à Eden Hazard ; Sofiane Boufal a lui le même profil que De Bruyne ; sans oublier Youssef En-Nesyri l'attaquant du Séville FC qui claque 15-16 buts par saison avec les Andalous. Et puis il y a Achraf Hakimi, qui a le même style que Meunier, mais en plus fort il faut dire la vérité. Malheureusement, le Maroc va devoir se passer des services d'Amin Harit qui s'est gravement blessé avec Marseille."

Et c'est tout un peuple qui est derrière les Lions de l'Atlas : "L'attente est énorme au pays. Et l'ambition est de passer la phase de groupes. En tout cas, la fédération marocaine a pris ses responsabilités en se séparant de Vahid Halilhodzic et en confiant les rênes de l'équipe à Walid Regragui. Ce dernier a formé un véritable groupe."

Et Pascal Scimè de rajouter : "Regragui a su pacifier le vestiaire. On sent qu'il y a une vraie osmose mais sera-ce suffisant face à la Croatie qui est en pleine bourre après sa phase de qualifications ? En tout cas, cette rencontre face à la Croatie est le match piège par excellence. Dommage que le coup d'envoi soit donné à 11h au niveau de l'audience. Sauf si on fait comme les écoliers avec les téléphones dans les plumiers (rires)."