Complètement Foot – Pieter-Jan Calcoen, journaliste HLN : "Ronny Deila doit faire des résultats assez vite"

Alors que l’Union Saint-Gilloise prolonge, un peu à la surprise générale, son idylle avec le haut du tableau en Pro League, derrière tous les autoproclamés "gros" du championnat tirent la langue depuis quelques semaines. C’est notamment le cas de l’Antwerp, qui enquille les 0-0 à une vitesse effarante, ou du Club de Bruges qui alterne le bon et le moins bon depuis quelques semaines. Forcément, au Nord du pays, quelques critiques commencent donc à germer ci et là, notamment en ce qui concerne Ronny Deila.

Invité par Complètement Foot, Pieter-Jan Calcoen, journaliste HLN, a tiré un premier bilan du début de saison en dents de scie du coach norvégien en Venise du Nord. Pour notre confrère néerlandophone, il y a du bon et du moins bon et il résume finalement assez bien l’état d’esprit général qui entoure ce Bruges griffé Deila : "Bruges marque mais prend beaucoup de buts aussi. Ils ont encaissé lors de 10 matches d’affilée. Même contre les amateurs de Akureyri en Conference League. Depuis quatre matches, ils ne marquent qu’un but par match. Si les mecs offensifs ne font pas la différence, il sera difficile pour Bruges de gagner des matches ou de prendre des points. C’est inquiétant aussi, le jeu est un peu stéréotypé pour le moment avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas en forme. En fait, il n’y a que trois joueurs qui sont à leur niveau, à un niveau acceptable, c’est De Cuyper, Vanaken et Skov Olsen. C’est un petit peu pour une équipe comme le Club de Bruges. Donc oui, il y a des soucis pour le moment" analyse-t-il sobrement.

Et pourtant, comme on le disait en introduction, Bruges semblait déjà carburer à plein régime en début de saison. Mais depuis, la machine s’est un tantinet enrayée, les joueurs brugeois ne parvenant plus à enchaîner les bons résultats : "Bruges a bien accéléré en début de saison mais depuis quelques semaines, c’est un peu moins bien. Bon, Deila n’est pas aidé par le fait que Nusa et Buchanan soient blessés. Je trouve aussi que le noyau est un peu limite pour jouer tous les trois jours avec la même équipe, il n’a pas énormément de joueurs qui peuvent monter au jeu. Maintenant, il faut que Deila prenne des points. Contre Bodo Glimt (ndlr : Bruges affronte les Norvégiens en Conference League ce jeudi), c’est déjà un match important parce que Bruges aurait toujours dû gagner contre le Besiktas, ils étaient forts, mais ils n’ont pas gagné. Donc c’est nécessaire de gagner contre Bodo sinon, ça sera déjà difficile de passer la phase de groupes."