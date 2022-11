Votre émission "Complètement Foot" passe en mode Coupe du Monde, avec David Houdret et Pascal Scimè, dès le 20 novembre. Découvrez le programme !

"Complètement Foot" vous donne rendez-vous sur VivaCité et Viva Sport tous les jours de matches dès 19h en semaine et dès 18h le week-end. Et pour les matches des Diables Rouges, l’équipe vous prépare des émissions spéciales.

Au programme :

Des rencontres avec les Diables Rouges eux-mêmes sur place !

Des envoyés spéciaux vous feront vivre les matches mais vous emmèneront aussi aux entraînements, en conférence de presse, etc.

Des moments d’échange avec les supporters des Diables.

Une touche de gastronomie avec "Les Potes au feu" qui vous livreront leur recette du jour des pays présents à la Coupe du Monde.

Une touche de collection avec les maillots historiques qui ont marqué la Coupe du Monde.

Et, enfin, une touche de nostalgie en musique avec Bruno Tummers qui vous fera découvrir (ou redécouvrir) les hymnes et les tubes qui ont marqué l’histoire de la Coupe du Monde.

David Houdret et Pascal Scimè seront accompagnés de l’équipe habituelle : Alex Teklak, Nordin JBari, Joachim Mununga et Clément Tainmont. Avec aussi, Stéphane Breda, notre arbitre et Stéphane Medeiros, notre analyste datas.

Découvrez le programme complet des 64 matches de la Coupe du Monde 2022.