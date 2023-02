Complètement Foot : où est la griffe Riemer à Anderlecht ?

Il ajoute : "On peut être indulgent avec Fredberg sur ce mercato-ci parce que ça ne fait que deux mois qu’il est au club, mais sur le prochain mercato d’été il aura eu huit mois pour le préparer, il ne pourra pas se tromper. Donc aujourd’hui, Anderlecht doit déjà avoir ciblé les joueurs de demain. On dit que le club a des problèmes financiers, mais Slimani, il faut le payer. Il a 35 ans, il a marqué un but cette saison, alors ça a été un immense buteur. Ça a été. Est-ce qu’Anderlecht aujourd’hui avait besoin d’un Slimani ? […] Lucas Stassin, pur produit mauve made in Neerpede, meilleur buteur de deuxième division avec les U23 ne joue pas et va peut-être même ne plus s’entraîner avec le noyau A parce qu’il n’a pas les bonnes data. Brian Riemer lui a dit : 'Tu ne cours pas suffisamment, et pas suffisamment à haute intensité.' […] Ok Stassin n’est pas Raman, Vanzeir ou Cuypers. Au niveau des courses et du travail. Mais Stassin est un finisseur. Tu n’en as pas dans ton noyau. Alors on n’a pas encore de données chiffrées pour les 20 minutes de Slimani. Mais dans quelques semaines, on pourra comparer les stats, les kilomètres parcourus et les courses à haute intensité de Stassin et de Slimani. Et vous pensez que Slimani va avoir des meilleures data que Stassin ?"