Complètement Foot, "on peut faire dire aux data ce que l'on veut si on ne les comprend pas"

Pour Stéphane Medeiros, la data est utile tant qu'elle apporte quelque chose. "L'utilité que j'en vois, c'est de pouvoir accélérer certaines analyses de phases arrêtées ou autres. Cela permet d'aller plus vite et de conforter avec ce que l'on voit à la vidéo avant de présenter l'ensemble. Je le vois comme un mariage entre les deux techniques."

De son côté, Pascal Scimè est plus sur la réserve concernant les data et surtout l'utilisation que les gens en font. "On peut faire dire aux data ce que l'on veut si on ne les comprend pas. Aujourd'hui, il ne faut pas banaliser le travail des analystes-statisticiens, car il peut apporter des choses, mais il faut le simplifier. La qualité de l'analyste et de l'entraineur est de choisir la donnée pertinente qui va permettre de faire déjouer l'adversaire ou de rendre son équipe ou ses joueurs meilleurs."

Enfin, notre consultant Alex Teklak, a évoqué un exemple qui démontre l'importance de l'humain malgré les data. "Je vais parler du cas de Bundu, il a été acheté par Verbeek pour 3,5 millions d'euros il y a deux ans. C'est une exception qui ne confirme pas la règle. Comment le joueur va-t-il créer des relations avec les autres, avec l'entraineur ? Comment va-t-il se sociabiliser, s'adapter à son environnement et au fait de vivre à l'étranger ? Cela représente un risque que la data ne peut quantifier. Le grand fédérateur, c'est l'entraineur, qui arrive à créer les relations humaines entre les joueurs sur le terrain. Pour moi, c'est fondamental. La data permet de ne pas se tromper, elle permet d'aider à décider et à moins se tromper, mais l'humain reste central."