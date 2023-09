Complètement Foot : Anderlecht partage le score face à Genk

Ce dimanche soir, dans l’émission "Complètement Foot", David Houdret et son consultant Clément Tainmont vont revenir sur les matches de la 6e journée de Pro League. Notamment, le partage entre le Standard et le RWDM (1-1). Ils débrieferont aussi le partage 2-2 entre l’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp ainsi que la rencontre entre Genk et Anderlecht. Ils prendront également le temps de décrypter la sélection de Domenico Tedesco concernant les deux prochains matches des Diables Rouges.