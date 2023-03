Complètement Foot : nouveau coup d'arrêt pour Anderlecht ?

Selon notre consultant, Clément Tainmont, cette défaite anderlechtoise est logique. "Gand a su faire la différence au bon moment. Par rapport au match face au Standard de la semaine passée, Anderlecht était moins intéressant et a trouvé moins solutions. Gand a su trouver la solution dans le milieu de terrain notamment par rapport Diawara qui est l’un des joueurs clés des Mauves."

Il ajoute, "Gand a des profils dans l’entrejeu avec Cuypers qui est très malin et Orban qui est un cadeau pour la Gantoise. Offensivement ils avaient des solutions. De plus, en sortant Slimani, Dreyer et Amuzu, Riemer a perdu l’essence même de l’offensive des derniers matches. Quand tu es mené au score et que tu te retrouves à 10 sur le terrain, tu n’as plus les solutions."

Du côté de Pascal Scimè, la victoire est un cadeau d’Orban. "Sans ce but qu’invente Orban, ça reste 0-0 et c’est l’équipe qui a le plus forcé sa chance qui s’est offert les trois points." Il se questionne également sur certains choix de Brian Riemer. "Je me pose des questions sur son coaching et ses changements. J’ai été interloqué par certaines décisions. C’est un noyau qui a besoin de victoires et de bonnes prestations pour booster son auto-estime et aller chercher les résultats."