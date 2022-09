Complètement Foot : Melegoni futur patron dans le milieu du Standard ?

Saint-Trond et le Standard ont ouvert le bal ce vendredi à l'occasion de la 8ème journée de Pro League. Et force est de constater que les Rouches poursuivent leur remontée au classement général.



Pascal Scimè était d'ailleurs sur place dans le Limbourg : "J'ai vu une belle ambiance vendredi. Les supporters du Standard avaient rempli tout le parcage. Par contre, je trouve indécent de les accueillir dans un tel parcage aujourd'hui, en 2022. C'est mon petit coup de gueule. Chaque fois que j'y vais, je me pose la question. C'est un scandale. Mais pour en revenir à la rencontre, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que dans le onze de départ, il n'y avait aucun transfert. Les nouveaux qui étaient sur la feuille, quand ils sont montés, on a vu de la qualité chez certains. Melegoni peut être le patron au milieu du terrain. On voit qu'il vient d'Italie : quand il faut faire la faute, il peut être un peu fourbe. Il y a des ailiers de qualités. Et puis, il y a des joueurs que je ne reconnais plus. Raskin a été très bon, Dewaele m'a fait un match terrible (sic). Et puis Amallah ! Quel joueur, quelle qualité technique ! Deila a réussi à convaincre le Marocain de rester et on le sent libéré."