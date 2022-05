Complètement Foot : Mbappé au PSG pour écrire l'histoire ?

Et Pascal Scimè de poursuivre : "Au-delà du choix sportif, c’est une vraie leçon pour les journalistes, analystes et observateurs parce qu’on fait dire tout et son contraire à 48 heures d’intervalle. Preuve que donner des infos, les recouper et avoir des scoops, c’est un vrai métier. Il vaut mieux dire « je ne sais pas » que « je pense »."

Il ajoute : "Ce n’est pas un simple transfert, on est dans de la géopolitique. Il est très important pour le Qatar, Kyllian Mbappé, à quelques mois de la Coupe du Monde. Il est très important pour le PSG, qui s’est fait mettre dehors en Ligue des Champions, de garder sa star. Comme c’était très important pour le Real de préparer l’après-Benzema avec Mbappé qui est le meilleur joueur de la planète aujourd’hui. Maintenant cette affaire dépasse les sphères. La fédération espagnole veut déposer plainte pour non-respect du fair-play financier. On va bientôt devoir renégocier les droits télévisuels du championnat espagnol. Si vous avez Mbappé, votre championnat vaut plus."

