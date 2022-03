Complètement Foot : Loïs Openda, la surprise de Roberto Martinez au Qatar ?

Dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga sont revenus sur le partage (1-1) des Diablotins en déplacement au Danemark, avec un nouveau but inscrit par Loïs Openda. Un partage qui permet à nos U21 de valider leur ticket pour l'Euro 2023. Après cette qualification, Pascal Scimè s'interroge : "est-ce que dans cette équipe Espoirs, il n'y a pas des joueurs qui sont plus proches des 23 de l'équipe nationale que certains joueurs qui étaient là parmi les moins de 50 sélections ? Est-ce que l'une ou l'autre surprise ne pourrait pas venir du noyau Espoir dans la sélection de Roberto Martinez pour la Coupe du Monde ? Je pense à Amadou Onana, Loïs Openda ou encore Yorbe Vertessen, des profils qu'il n'a pas et qu'il irait chercher de ce côté-là."

Pour notre consultant Joachim Mununga, "si on suit la conduite de Martinez, il n'est pas du genre à sortir un lapin de son chapeau en dernière minute. Il aime la hiérarchie et je pense que les appelés seront ceux qui sont habitués et dans les moins de 50 sélections. Mais s’il devait y avoir une surprise, je citerais Loïs Openda. Il a un profil tellement atypique. Je trouve qu'il aurait plus sa place que certains qui étaient là en sélection. Il peut être utilisé en 9, mais aussi sur les côtés parce qu'il a une grosse pointe de vitesse."