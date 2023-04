Complètement Foot : les U23 pour renforcer l'équipe A d'Anderlecht ?

Pour notre journaliste, Pascal Scimè, c’était le match piège par excellence. "Eupen ne pouvait pas perdre et méritait clairement un point aujourd’hui au vu de la première mi-temps et de la fin de la deuxième. Anderlecht était un peu en dedans en première mi-temps, physiquement ils étaient un peu lourds, et ils ont souffert du jeu direct des Eupenois. Mais la concrétisation a fait défaut aux joueurs d’Edward Still."

Il poursuit, "en deuxième mi-temps par contre, on a vu un autre Anderlecht, ils ont pris l’avance de façon méritée avec un bon Raman et puis de nouveau ils ont laissé venir et se sont fait malmener. Ils s’en sortent finalement bien."

Il termine en parlant de l’absence remarquée d’Islam Slimani et Yari Verschaeren. "Ils manquent à l’appel, même si Raman a marqué. Slimani c’est le point de fixation qui fait mieux jouer les autres et Verschaeren c’est le trait d’union entre l’attaque et le milieu de terrain. On a vu qu’ils avaient un peu de mal sur ces plans-là. Mais il faut aller de l’avant pour sécuriser le top 8 et des matches très importants les attendent. Et ce genre de match face à Eupen, ça gonfle l’estime de soi et c’est très important."