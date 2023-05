Complètement Foot : les qualités mentales de l’Union, la clé dans la course pour le titre ?

En cas de victoire cette après-midi, l’Antwerp était assuré du titre de champion de Belgique. Il n’en est finalement rien. Pour Clément Tainmont, ce partage fait mal aux Anversois. "Je pense qu’il y a énormément de déception dans le collectif anversois. Ils auraient voulu finir le boulot et gagner le titre à domicile, surtout quand on a vu tout l’engouement ici à Anvers. Ce n’est pas le cas et je pense qu’ils ont pris un gros coup. Mais quand j’entends Jean Butez dire qu’il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas oublier non plus qu’ils ont la main. S’ils gagnent la prochaine rencontre, ils sont champions. Tenir un discours comme ça, c’est comme s’ils avaient perdu quelque chose."

Pascal Scimè partage cet avis et considère que "la bête anversoise est blessée, mais qu’elle a toujours les choses en main. Je pense que pour le match contre Genk, Mark van Bommel va axer sa communication de manière très simple en rappelant que s’ils gagnent, ils sont champions et qu’ils ont gagné les trois derniers matchs face aux Limbourgeois." Il poursuit en expliquant avoir été surpris du non-match des Anversois lors de ce match. "Ils auraient dû tuer le match en première mi-temps. Je me demande aussi quel discours van Bommel a eu à la mi-temps. Je ne m’attendais pas à ce type de scénario de la part de son équipe. On a beaucoup loué son coaching et sa personnalité. Il a aussi apporté beaucoup de sérénité à cette équipe anversoise. Je n’ose donc pas imaginer que son équipe n’a pas été bien préparée mentalement toute cette semaine."

Pascal Scimè conclut, "il faut louer les qualités mentales des Unionistes. Ils ne se sont jamais énervés sur le fait que ça ne fonctionnait pas. Ils sont restés concentrés. Au niveau de la maturité, j’ai vu une équipe unioniste plus mature que l’Antwerp. Aujourd’hui, ce qui est exceptionnel, c’est qu’il reste un match et qu’on a trois équipes à un point qui peuvent être championnes."