Complètement Foot : le titre de Lionel ? Messi et… Scaloni

Notre journaliste, Pascal Scimè rebondit sur Lionel Messi. "Il remporte la Coupe du Monde à 35 ans, il a remporté la Copa America l’année passée, il a gagné les JO, il a remporté 7 ballons d’or, 4 Ligue des Champions, 10 Liga et 1 Ligue 1. Aujourd’hui, il a inscrit son 100e but en équipe nationale sur son doublé."

Il ajoute également, "l’Argentine remporte la Coupe du Monde après avoir perdu son premier match face à l’Arabie saoudite. Elle a forgé sa victoire sur les dernières années depuis l’échec de 2018 et l’entrée en poste de Scaloni. Il a pris l’équipe en main et le détonateur c’est la victoire en Copa America. C’est un collectif dessiné pour que Messi brille. Et Lionel Messi a fait briller l’équipe et l’a fait gagner."

Il termine, "tout le staff de Scaloni est composé d’anciens grands joueurs argentins. Ils parlent la même langue que les joueurs et ils respectent tous le staff. Même Messi les respecte. Le génie de Messi fait la différence, il a une aura au sein de l’équipe, cette aura fait la différence. L’Argentine est un beau vainqueur."