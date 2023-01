Complètement Foot : le Standard doit-il transférer pour viser le top 4 ?

Notre consultant, Clément Tainmont se questionnait concernant l’attaque des Rouches, "Perica ne me convainc pas. Je trouve que ce n’est pas suffisant pour un club comme le Standard. Ils doivent vraiment avoir un tueur devant qui empile les buts et ce n’est pas le cas."

Il continue, "vendredi la solution à deux a bien marché. Ohio est très dynamique, il est constamment en mouvement et permet ces dynamismes-là dans le collectif du Standard. À deux, je trouve que ça marche. Et je ne pense pas que le Standard soit capable d’aligner des millions pour recruter un attaquant."

Il explique qu’il faut s’attaquer au milieu de terrain. "Avec le départ de Raskin – s’il est acté – il faut trouver quelqu’un au milieu de terrain en sentinelle, qui soit capable de consolider ces bases-là. Je parlais des fondations qui doivent être beaucoup plus dures, c’est ce genre de joueur qui doit stabiliser l’équipe et tranquilliser les joueurs défensivement et offensivement."

Enfin, en défense, "je pense qu’il y a ce qu’il faut. Je tiens d’ailleurs aussi à souligner Noë Dussenne. Ca fait deux semaines qu’on l’envoie en Russie, qu’on l’a sorti du groupe, il revient ici, il fait un match très consistant. On sent que c’est quelqu’un qui met de l’équilibre et j’ai le sentiment que Deila compte énormément sur ce joueur. Vu comment ça se profile, je ne suis pas certain qu’il parte à moins d’une véritable offre de dernière minute. S’il devait partir, il faudrait aller recruter quelqu’un du même tempérament." termine-t-il.

Du côté de Pascal Scimè, on s’interroge, faut-il faire des dépenses ? "Est-ce qu’il faut dépenser de l’argent aujourd’hui sur un ou deux joueurs juste pour spéculer sur cette éventuelle 4e place ? Je pense que ce ne serait pas être un bon manager. Ce ne serait pas une bonne décision en tant que manager, surtout lorsqu’on sait quel est l’état des finances du Standard."

Il complète, "après tu ne peux pas non plus te passer sportivement d’Amallah et de Raskin sans au minimum compenser. Alors je ne dis pas qu’il faut aller chercher deux profils similaires, parce qu’en janvier ils sont introuvables ou il va falloir les payer. Mais moi je ferais quand même quelque chose au milieu de terrain. Il faudrait quelqu’un de costaud aux côtés d’Alzate, qui sache accélérer et donner un ballon de manière verticale."

Enfin, il conclut avec la défense, "je ferais quelque chose surtout s’il veut continuer avec ce système à 3 centraux, indépendamment de ce qui va se passer avec Noë Dussenne. Ngoye va revenir de blessure. À voir un petit peu mais surtout ne pas faire n’importe quoi. Moi je ne suis pas persuadé que le Standard va faire quelque chose mais s’il y a une possibilité, ils devraient au moins faire un milieu de terrain."