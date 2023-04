Complètement Foot : le Sporting de Charleroi méritait-il mieux ?

Pour notre consultant, Clément Tainmont, les Zèbres se sont donnés les moyens d'espérer face à Genk : "Ils auraient pu sortir vainqueurs de cette rencontre, notamment avec cette frappe de Mbenza qui touche la barre à 2-2. Ils auraient surement mérité mieux. Mais on ne peut pas juger uniquement sur ce dernier match. Tout ce que Felice Mazzu a mis en place depuis son arrivée a bien fonctionné mais le retard était peut-être trop grand pour pouvoir figurer dans ce Top 8. Il a remis de l’ordre dans la maison carolo, des idées, cet esprit combattant qui leur a permis de remonter au classement et de croire à ce Top 8." Il poursuit : "On aurait aimé que Charleroi soit dans le Top 8 mais le début de saison était trop peu valorisant pour leur permettre d'y être. Il y a vraiment trop de choses qui ont manqué. Des ajustements ont été faits en janvier avec de attaquants qui leur ont permis de concrétiser les occaisons, un jeu retrouvé mais ils échouent sur le dernier match."



Pascal Scimè tient à rappeler la situation dans laquelle se trouvait le Sporting de Charleroi quand Felice Mazzu est arrivé. "Il n’y a que lui qui pouvait réussir ce qu’il a fait. Au-delà des aspects techniques et tactiques, il a redonné confiance à un groupe et une estime de lui-même à ce groupe, une fierté de porter le maillot. Il a aussi réussi à emmener le public avec lui, même si ça n’a pas toujours été évident cette saison. Mais il a réussi à 'recompacter' un groupe, ce qui lui a fait défaut à Anderlecht. Au Sporting de Charleroi, on a vu un entraineur épanoui. Et si l'entraineur est épanoui, le groupe est réceptif. On a vu des victoires à l’arrache, et ce n’est pas un hasard. Tu ne peux pas gagner ce genre de match si tu n'as pas un véritable groupe." Il continue : "À côté de cela, il y avait de la qualité dans ce groupe, même si il a peut-être manqué le finisseur. Bayo a fait énormément de bien à cette équipe. Ce que Mazzu a fait avec Badji c’est exceptionnel, c'est un autre joueur. Un mot ou une attention peut faire la différence."