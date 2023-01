Complètement Foot : le renouveau du Sporting de Charleroi ?

Notre consultant, Nordin Jbari, tient à souligner la performance des Zèbres : "On peut dire que Bruges n’était pas bien, mais en première mi-temps, Charleroi était techniquement de très haut niveau. Même Badji a fait une terrible première mi-temps, il a bien gardé le ballon, tenté et marqué. Le milieu de terrain de Charleroi était énorme. Les Brugeois eux ont été catastrophiques, à l’image de Vanaken qui rate des contrôles alors que c’est très rare chez lui. Ils ont couru après le ballon, ils n’étaient pas dans les duels, ils étaient en retard parce que Charleroi était techniquement très fort. S’ils ne jouent pas à Bruges, ils ne reviennent pas à 2-2. Ils reviennent avec le public qui les pousse. Mazzu a beaucoup de positif à tirer de ce match, ça faisait longtemps que je n’avais pas vu une mi-temps comme ça du côté de Charleroi. Il y avait tout à tous les niveaux. Et le problème d’attaquants en première mi-temps n’existait plus."



Et Pascal Scimè de poursuivre sur le travail de l’entraîneur carolo : "La manière dont Mazzu a réanimé Charleroi, dont il a refait d’Ilaimaharitra un des meilleurs milieux de notre championnat. Zorgane n’était que l’ombre de lui-même ces dernières semaines, il redevient très proche du joueur qui nous avait épaté la saison passée. Ça devait être 0-3, et on aurait dû parler du chef-d’œuvre de Mazzu à Bruges. On aurait pu parler de Charleroi à deux points des playoffs, avec peut-être le résultat face à Malines à récupérer. Dans le contenu, la première mi-temps c’était un récital. Alors oui Bruges est en crise mais sans le penalty, peut-être que Charleroi aurait encore marqué en contre. J’ai hâte d’assister au match entre Charleroi et l’Union Saint-Gilloise la semaine prochaine, ce sera très intéressant. Le Sporting a son mot à dire dans la lutte pour les playoffs."