Complètement Foot : le match référence du Standard cette saison ?

Notre consultant, Clément Tainmont, a souligné la grosse entame du Standard : "On a senti un groupe qui avait vraiment envie de dynamiter cette rencontre et de produire du jeu, d'aller de l'avant, de mettre du dynamisme dans les duels, dans les courses, dans les appels. J'ai vu un très beau Standard. On a senti une réelle connivence entre le public et les joueurs. Un public qui était derrière eux, qui applaudissait même quand il y avait des situations d'échecs sur des prises de décisions risquées." Il poursuit : "Démarrer de la sorte contre cette équipe de l'Antwerp et faire un match vraiment très complet dans tous les compartiments de jeu, c'est pour moi la rencontre référence de leur début de saison. Et ça a été sur 90 minutes. On a vu des joueurs, comme Noe Dussenne, qui ont vraiment élevé leur niveau de jeu. Le trio défensif a été très fort, Raskin a été maitre du milieu de terrain. Cimirot a fait énormément de bien en position défensive parce que, dans la relance, on sent que c'est quelqu'un qui joue plus haut d'habitude et qui a cette capacité à casser les lignes par la passe. Çanak a fait une rencontre remarquable. Il a été disponible entre les lignes et il a suivi le tempo du reste du onze."