Complètement Foot : "Le Maroc peut-il faire chuter la France ?"

Notre consultant, Nordin Jbari, aurait préféré voir l’Angleterre affronter le Maroc. "Les Anglais ont un jeu qui va bien aux Marocains. Ils auraient attaqué, et nous aurions pu jouer avec nos armes, en réalisant des contres." Face à la France, les Lions de l’Atlas vont devoir faire attention. "Avec Didier Deschamps, tout est possible. Ils sont favoris mais il est possible qu’ils ne jouent pas comme tel, qu’ils essaient de jouer en contre pour essayer de faire sortir le Maroc."

Il poursuit, "j’espère que les Marocains auront récupéré physiquement car cette équipe de France est chirurgicale. Ce qui est compliqué avec les Bleus, c’est qu’ils savent jouer tactiquement en mettant de la vitesse mais être aussi forts dans les duels. Ils sont complets et même dominés comme face à l’Angleterre, ils sont passés." Il termine, "mais avec le cœur, l’envie, le peuple, les supporters dans le stade, tout est possible."



Du côté de notre journaliste, Pascal Scimè, les Bleus peuvent avoir un jeu difficile à jouer pour les Marocains. "La seule équipe qui a mis en difficulté le Maroc dans cette Coupe du Monde, c’est la Croatie, une équipe qui a à peu près les mêmes caractéristiques que la France. Les Marocains ont eu plus de "facilité" face à des équipes plus joueuses comme l’Espagne, le Portugal qui les ont privés de ballons mais surtout pris de haut" constate-t-il.

Selon lui, "la France ne va pas sous-estimer le Maroc. On peut faire confiance à Didier Deschamps, il n’y aura pas de ça dans le chef de ses joueurs."