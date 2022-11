Complètement Foot : le Danemark, premier vrai test de l’équipe de France ?

Pour Pascal Scimè, "c’est le véritable premier test de l’équipe de France. L’Australie est-ce qu’on pouvait dire sur papier que c’était un match difficile ? Ce qui aurait pu le rendre difficile, c’est le contexte où il y avait une demi-équipe de blessés, le forfait de Benzema de dernière minute et le but pris très vite dans le match. Mais ensuite la réaction de l’équipe de France emmenée par un grand Rabiot et un immense Kylian Mbappé. On ne va même pas revenir sur la prestation d’Olivier Giroud. Je suis convaincu que cette équipe de France est tout aussi à l’aise dans Benzema. Avec Giroud on a revu Griezmann. On ne le voyait pas avec Benzema."

Et Alex Teklak de répondre : "Mais ça, ils s’en servent un peu. La France est la seule équipe avec le Brésil qui a des remplaçants titulaires. Je pense aussi que Deschamps s’est vu retirer une petite épine du pied avec la blessure de Benzema. Je me suis dit que ce n’était finalement pas une si mauvaise chose pour l’idée de jeu de Deschamps. Ça s’est révélé vrai contre l’Australie."

Pascal Scimè ajoute : "Maintenant, Deschamps va peut-être opérer un changement avec la titularisation de Jules Koundé sur le côté droit parce que Pavard n’a pas convaincu."