Complètement Foot : le Club Bruges est-il prêt pour la Ligue des champions ?

Le Club Bruges reçoit Benfica ce mercredi à 21h en huitièmes de finale de Ligue des champions. En difficulté depuis plusieurs semaines maintenant, les Blauw en Zwart ont rassuré vendredi dernier dans un match intense contre l’Union Saint-Gilloise (1-1). Les Brugeois sont-ils prêts pour la Ligue des champions ? L’équipe de Complètement Foot nous donne son avis.

"Il ne faut pas oublier d’où vient cette équipe brugeoise qui n’a remporté qu’une seule victoire sous la gestion de Scott Parker. À chaque match, il changeait soit les joueurs soit les positions de ceux-ci. On ne voyait pas bien quel était son plan tactique, son plan de jeu et beaucoup de joueurs ne respiraient pas la confiance. La semaine dernière, il y avait déjà un léger mieux car ils n’ont rien concédé contre l’Antwerp. Face à l’Union, on a senti que certains joueurs reprennent du plaisir de jouer et d'évoluer ensemble. Noa Lang a oublié la Coupe du monde et s’est mis en tête de redevenir le meilleur joueur de Belgique. Tajon Buchanan, en un contre un et en percussion, est très très bon, il doit juste rester concentré" souligne Pascal Scimé.

Malgré certaines améliorations, les mauvais résultats récents se font encore ressentir comme l’explique notre journaliste. "On s’attendait peut-être à voir un Club Bruges dominant, que l’on a vu en début de match, mais en deuxième mi-temps il a surtout joué en contre car les Saint-Gillois étaient les maîtres territorialement."

Pour Joachim Mununga, ce sera certainement la physionomie qu’aura la rencontre face à Benfica. "Ils vont certainement devoir jouer en contre et abandonner cette possession de balle. C’est bien qu’ils s’y entraînent déjà. Moi j’ai envie d’y croire à ce match en Europe pour le Club Bruges. Ils ont les moyens pour surprendre encore en Europe."

La Ligue des champions est une tout autre compétition que le championnat. Les Brugeois sont-ils prêts ? Ce qui est sûr c’est qu’ils n’auront rien à perdre et tout à gagner.