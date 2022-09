Complètement Foot : la victoire indispensable pour Charleroi ?

Bien en jambes, le Sporting de Charleroi s’est imposé ce dimanche face à La Gantoise. "Je ne sais pas si la victoire de Charleroi est due à l’exclusion d’Okumu" débute Pascal Scimè. "Le Sporting a quand même réagi après l’ouverture de la marque en égalisant alors que les Buffalos étaient à 11. Il est clair que la carte rouge a changé la donne et a facilité les choses. Il y a fatalement eu des espaces. Ce qu’on peut reprocher aux Zèbres aujourd’hui, c’est de ne pas être allés chercher ce 3e ou ce 4e but parce qu’il y a eu des possibilités. Les Carolos n’ont pas non plus été souverains, mais c’est une victoire qui va faire du bien pour la suite des événements."

Et Alex Teklak d’enchaîner : "Le tournant c’est lorsque Gand manque le 0-2. S’ils le mettent, je pense que le match aurait été compliqué pour Charleroi. Ça change la donne parce que derrière Charleroi égalise grâce à une grosse erreur de Ngadeu. […] Mais sur les 20-25 premières minutes le jeu de Charleroi était un peu aseptisé. Un peu trop à certains moments. Ça manquait de rythme dans les transmissions, ils arrivaient à créer des situations mais ils n’arrivaient pas à en profiter. Ils l’ont fait sur une transition l’égalisation grâce à Ngadeu. Parce que là Ilaimaharitra lance parfaitement Ken qui donne un superbe ballon pour Morioka."

Notre consultant souligne par ailleurs que le Sporting risque de regretter le départ d’un joueur en particulier. "Le cas le plus malheureux, c’est celui de Zaroury. Il ne jouait pas donc il est parti. Et qui saute dessus ? Vincent Kompany. Je trouve que c’est un joueur qui a beaucoup de classe. C’est un des plus grands talents que j’ai vu passer à Charleroi ces dernières années."