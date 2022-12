Complètement Foot : "La sélection chez les Diables, c’est un objectif que je garde dans un coin de ma tête"

Hugo Cuypers de retour en championnat belge depuis une saison et demie, évolue à la Gantoise cette saison après son transfert de Malines. Les ambitions sont présentes notamment concernant la sélection chez les Diables Rouges. "La sélection chez les Diables c’est un objectif, une ambition que je garde dans un coin de ma tête. Après, personnellement, les objectifs que je me fixe sont à court terme" commence-t-il.

Il poursuit, "je suis sur une progression constante depuis mon retour en Belgique, il y a un an et demi. J’espère continuer sur cette voie-là. Après, ça peut aller très vite, mais je ne me mets aucune pression. C’est quelque chose qui viendra naturellement si je reste performant en club."



Pour notre consultant, Nordin Jbari, c’est bien qu’il ait de l’ambition. "Tout joueur doit avoir de l’ambition quand c’est un gagneur. Je peux dire que si Vanzeir a été repris une fois, Hugo avec les qualités qu’il a, peut aussi être repris. C’est quelqu’un qui sait décrocher, qui sait jouer avec, il sait partir sur les côtés, tourner autour des défenseurs." Il termine, "ça dépendra aussi du nouveau sélectionneur, du système qu’il va mettre en place, mais il a des qualités. A 25 ans, je pense qu’il va encore s’améliorer."